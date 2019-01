USA: Jest ustawa kończąca "zamknięcie rządu". Ale kryzys trwa

Izba Reprezentantów, w której większość mają Demokraci, 240 głosami przeciw 188 przyjęła ustawę, która - gdyby została uchwalona - zakończyłaby częściowe "zamknięcie rządu", jakie trwa w USA od trzech tygodni - informuje Reuters. W ustawie nie przekazano jednak administracji ponad 5 mld dolarów, jakich Donald Trump domaga się na zbudowanie muru na granicy USA z Meksykiem.

Od końca grudnia część urzędników federalnych zostało zmuszonych do udania się na bezpłatne urlopy lub pracuje za darmo, w związku z tzw. zamknięciem rządu - czyli sytuacją, w której Kongres nie przyjmuje w terminie ustaw przekazujących środki na działanie agencjom federalnym i innym jednostkom administracji.

Powodem obecnego impasu jest żądanie Donalda Trumpa, by Kongres przekazał administracji ponad 5 mld dolarów na budowę muru na granicy USA z Meksykiem. Trump w środowym orędziu mówił o narastającym kryzysie humanitarnym na południowej granicy USA i podkreślał konieczność zbudowania muru, który zahamuje nielegalną imigrację do Stanów Zjednoczonych, oskarżając Demokratów o to, że to ich upór sprawia, iż urzędnicy federalni zostali zmuszeni do bezpłatnych urlopów.

Demokraci przekonują z kolei, że mur nie rozwiąże problemu z nielegalną imigracją, a inwestycja w niego jest marnowaniem środków budżetowych.

Zbudowanie muru na granicy USA z Meksykiem było jedną z obietnic wyborczych Trumpa. Początkowo Trump przekonywał, że za mur zapłaci Meksyk, ale władze tego kraju zdecydowanie odrzucają taką możliwość.

Mimo przyjęcia przez Izbę Reprezentantów ustawy kończącej zamknięcie rządu, kryzys prawdopodobnie się nie skończy, ponieważ republikański przewodniczący senackiej większości, Mitch McConnell, nie przejawia woli do skierowania ustawy pod głosowanie.