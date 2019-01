Nowa propozycja Trumpa ws. shutdownu - ochrona dla marzycieli w zamian za pieniądze na mur

Prezydent USA Donald Trump przedstawił nową propozycję demokratom w celu zakończenia trwającego od 29 dni częściowego zamknięcia administracji.

Propozycja Trumpa ma zwiększyć ochronę przed deportacją niektórych imigrantów, w zamian za 5,7 miliarda dolarów na budowę ogrodzenia na granicy z Meksykiem. Przecieki o tym, co prezydent USA przedstawi w swoim orędziu z Białego Domu, pojawiły się już na kilka godzin przed samym oświadczeniem.

Propozycja zwiększa presję na demokratów - Trump zaproponował odroczenie wstrzymania programu Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), dotyczącego tzw. "marzycieli" (których jest w USA ok. 70 tys.) i przywrócenie na trzy lata zasad Tymczasowego Statusu Ochronnego (TPS) imigrantom z niektórych krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Zgodnie z nową propozycją administracja pozwoliłaby na kontynuowanie tych programów - co było ważną kwestią dla demokratów i niektórych umiarkowanych republikanów.

- Obie strony w Waszyngtonie muszą po prostu się spotkać, wysłuchać siebie nawzajem, odłożyć broń, budować zaufanie, znajdować rozwiązania - mówił Trump. - Jestem tu, aby złamać impas i zapewnić Kongresowi drogę do zakończenia zamknięcia rządu i rozwiązania kryzysu na naszej południowej granicy. Jeśli odniesiemy sukces w tym wysiłku, będziemy mieli największą szansę od bardzo dawna na prawdziwą, ponadpartyjną reformę imigracyjną - dodał.

- Nasz plan obejmuje: 800 milionów dolarów pilnej pomocy humanitarnej, 805 milionów dolarów na technologię wykrywania narkotyków, dodatkowych 2750 agentów granicznych i pracowników wymiaru sprawiedliwości [i] 75 nowych sędziów imigracyjnych, aby zmniejszyć przewlekłość w sądach - tłumaczył Trump.

Nie jest jednak jasne, czy taka oferta wystarczyłaby do przełamania impasu, który doprowadził do zawieszenia pracy administracji i wysłania 800 tys. pracowników federalnych na bezpłatny urlop. Według amerykańskiej prasy, demokraci, na wieść o przeciekach na temat wystąpienia Trumpa, przygotowują się do oficjalnego odrzucenia propozycji. Jeden z polityków Partii Demokratycznej, cytowanych przez "The Washington Post", stwierdził, że propozycja nie jest kompromisem, ponieważ wciąż zawiera żądanie przez Trumpa 5,7 miliarda dolarów na mur na granicy, a to właśnie ta kwestia doprowadziła do shutdownu.

Tzw. shutdown w USA trwa już 28 dni i jest najdłuższym w historii tego typu okresem odcięcia finansowania dla administracji federalnej. Spór z Kongresem, którego zarzewiem jest kwestia finansowania muru na granicy z Meksykiem, zakłócił życie w Stanach Zjednoczonych, od podróży lotniczych po pobór podatków i zawieszone wynagrodzenie dla 800 tys. pracowników rządowych.

Tydzień temu Donald Trump zapowiadał, że "na razie" nie wprowadzi stanu wyjątkowego, który pozwoliłby obejście blokady Kongresu. Zamiast tego prezydent wezwał kongresmenów, aby wyasygnowali z budżetu 5,7 miliarda dolarów, których domaga się na zabezpieczenie granic. - Mam absolutne prawo to zrobić. Ale nie zrobię tego tak szybko. Ponieważ jest to coś, co powinien zrobić Kongres - mówił amerykański prezydent.

Trump swoje sobotnie wystąpienie zapowiadał już kilkanaście godzin wcześniej na Twitterze. Pisał, że będzie ono dotyczyć "kryzysu humanitarnego na południowej granicy USA" i wygłosi je z Białego Domu.