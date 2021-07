Senator PiS: Skrót myślowy Suskiego duży, nie umiem wyjaśnić

Na pytanie o to komu taki projekt jest potrzebny Jackowski odparł "tego nie wiem".

- Jest to projekt niezwykle konfliktogenny, który w tej formie nie ma szans na uchwalenie w Sejmie i projekt, który niepotrzebnie powoduje wzrost w konfrontacji politycznej - mówił senator.

- Dyskusja na temat kapitału zagranicznego w polskich mediach powinna się odbyć, ale w dialogu, z udziałem ekspertów, zainteresowanych środowisk - mówił Jackowski.

- Do rozwiązań w innych krajach (w tym zakresie - red.) dochodzono latami, a nie gwałtownie - dodał.

- Próbuje się zmienić nagle reguły gry na rynku, a rynek medialny jest rynkiem wrażliwym - podkreślił Jackowski.

- Zobaczymy co będzie dalej z tym projektem - kontynuował senator. - Jeśli jest skierowany do pierwszego czytania, to będziemy świadkami bardzo widowiskowego sporu, który będzie się toczył w Sejmie - dodał.

- Marek Suski użył skrótu myślowego tak dużego, że nie potrafię go wyjaśnić - mówił z uśmiechem Jackowski pytany o słowa Suskiego, który stwierdził, że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma związek z włamaniami na skrzynkę pocztową szefa KPRM Michała Dworczyka.