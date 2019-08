Radny nie straci mandatu przez dzierżawę gminnej działki

Co więcej, uczynił to w postępowaniu przetargowym, a więc na warunkach powszechnej dostępności, za wynagrodzeniem odpowiadającym stawkom obowiązującym na terenie gminy. W tych warunkach, w ocenie wojewody B. nie naruszył zakazu z art. 24f ust 1, bowiem przepis ten nie zabrania korzystania przez radnego z nieruchomości (najem, dzierżawa lub użytkowanie) na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych.

W skardze na rozstrzygnięcie nadzorcze gmina przekonywała, że wojewoda doszedł do błędnego przekonania, iż radny nie naruszył zakazu. Jak wyjaśniono, radny użytkuje działkę prowadząc na niej zarobkową działalność rolniczą, co zostało wykazane za pomocą przedłożonej dokumentacji fotograficznej, która obrazuje rzeczywisty stan gruntu. Odwołując się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 16 maja 2013 r. (sygn. akt III SA/Kr 402/13), samorząd podkreślił, iż samo tylko dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego wystarczy do uznania, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia tej jednostki.