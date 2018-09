Ekstra świadczenie dla kobiet, które urodziły i wychowały czworo dzieci

Pomysł premiera na ekstraświadczenie dla kobiet, które urodziły i wychowały czworo dzieci, pomija model, w którym to kobieta pracuje, a mężczyzna zajmuje się dziećmi.

Z informacji zawartych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym będzie gotowy dopiero pod koniec roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Mama Plus - minimalne emerytury dla matek z przynajmniej czwórką dzieci

Założenie jest takie, aby od przyszłego roku prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury (obecnie 1029,80 zł brutto) miała matka, która urodziła i wychowała, bądź tylko wychowała czworo dzieci. Ojciec nabędzie prawo do tego świadczenia tylko w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci.

– To stosunkowo rzadkie sytuacje – zauważa Oskar Sobolewski, prawnik z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. – Nie rozumiem, dlaczego mężczyźni będą dyskryminowani. Przykładowo, kiedy to kobieta utrzymuje całą rodzinę, a mężczyzna na co dzień zajmuje się dziećmi, domem i nie pracuje zawodowo, to nie skorzysta z proponowanego świadczenia.

Tymczasem zakaz dyskryminacji oraz równość płci zapisane są zarówno w Konstytucji RP, jak i traktatach Unii Europejskiej. Instytucje UE często podnoszą, że wprowadzanie uprawnień nie może się odbywać bez poszanowania czy z naruszeniem praw innych osób.

Wszystko wskazuje, że nawet kobietom niełatwo będzie uzyskać nowe świadczenie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie na nie mogła liczyć wyłącznie osoba nieposiadająca niezbędnych środków utrzymania. Oznacza to, że nie będzie mogła mieć w tym czasie żadnego zatrudnienia, prowadzić działalności gospodarczej czy mieć gospodarstwa rolnego. Poza tym świadczenie prezes ZUS będzie mógł przyznać wyłącznie osobom mieszkającym w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym tu po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych przez co najmniej dziesięć lat. ©?