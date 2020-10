Zgorzelski: Przyspieszone wybory za 15 miesięcy

Moim zdaniem w ciągu 15 miesięcy odbędą się wybory parlamentarne. Nieprzypadkowo Jarosław Kaczyński wszedł do rządu. Nie dla własnego komfortu i przyjemności. A skoro wszedł to znaczy, że jego obecność była niezbędna, bo Mateusz Morawiecki nie radzi sobie z zarządzaniem, szczególnie w takim trudnym czasie. Skoro nie jest w stanie zarządzać swoim rządem, to jego kwalifikacje na delfina zostały bardzo mocno podkopane – ocenia gość podcastu.

