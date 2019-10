Najnowszy spot PiS-u podobny do spotu z Rosji

Przeciętna rosyjska rodzina szykuje się do spania. - Nastawiłam budzik na 9. rano, jutro mamy sporo spraw do załatwienia i na wybory trzeba zdążyć - mówi kobieta do męża. - Na wybory się wybiera, bez ciebie nie wybiorą. Kandydaci będą płakać jutro, że nie przyszłaś i nie będą wiedzieć kto zostanie prezydentem. Wyłącz ten budzik, śpimy jutro - odpowiada mężczyzna po czym zasypia.

Następnie widzimy sen mężczyzny: we śnie do jego drzwi pukają wojskowi, przy czym jeden z nich jest czarnoskóry. Mówią, że zabierają do do wojska. - Do jakiego wojska, mam 52 lata? - pyta.

W odpowiedzi słyszy, że nowy prezydent podniósł wiek poborowych do 60 lat. Odwraca się i nagle widzi syna z czerwoną pionierską chustką, który oznajmia, że w szkole "zbierają po 4 miliony rubli na ochronę". Ma to sugerować, że Rosja, pod rządami innego niż Władimir Putin, prezydenta jest nie tylko pogrążona w kryzysie finansowym, ale jest również państwem, którego obywatele nie są bezpieczni.

Następnie mężczyzna idzie do kuchni i widzi tam siedzącego za stołem geja. - Co jest? - pyta. Kobieta tłumaczy, że zgodnie z nowym prawem, gej, którego pozostawił partner, musi trafić na jakiś czas do innej rodziny. - Jeżeli nie znajdzie nowego partnera, będziesz musiał przez jakiś czas z nim być - mówi kobieta.

W tym momencie mężczyzna się budzi.