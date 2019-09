Trump chce by UE finansowała Ukrainę

- To wsparcie zostało w całości wypłacone, ale kolejne będę wstrzymywał, dopóki Europa i inne kraje nie zainwestują w Ukrainę. Bo oni tego nie robią. Tylko Stany Zjednoczone. Okazujemy największe wsparcie finansowe Ukrainie - powiedział Trump, cytowany przez CNS News. - Pytam dlaczego tak jest? Nalegam, by Unia Europejska finansowała Ukrainę. Chcę by Niemcy, Francja i UE wspierały finansowo Ukrainę - oświadczył.