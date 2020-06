Banaś ściąga swoich do NIK

Radcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli został właśnie Piotr Walczak – do niedawna szef Krajowej Administracji Skarbowej (której pomysłodawcą i twórcą był Marian Banaś) – dymisję z Ministerstwa Finansów złożył na początku marca.

– To spłata długu wdzięczności i lojalności – komentują nasi rozmówcy z resortu finansów.

„Dziennik Gazeta Prawna", informując o odejściu Walczaka z resortu finansów, pisał, że zamierzał on „wrócić do Łodzi, skąd pochodzi, gdzie ma rodzinę i pracował przez lata". Jednak Piotr Walczak odnalazł się w NIK. W Biuletynie Informacji Publicznej NIK czytamy, że w konkursie na radcę wpłynęło 13 aplikacji, w wyniku przeprowadzonej 20 maja analizy ofert komisja do kolejnego etapu zakwalifikowała siedmiu kandydatów, a w końcu maja przeprowadziła z nimi rozmowy. Prezes NIK wybrał znanego mu Piotra Walczaka.