Rosja-Ukraina: Złowroga cisza na froncie

Tymczasem USA zgodnie z międzynarodową konwencją o cieśninach czarnomorskich z 1936 roku poinformowały władze tureckie, że dwa amerykańskie okręty wojenne przekroczą te cieśniny w drodze do Morza Czarnego. Waszyngton nie poinformował jednak o tym oficjalnie, a według nieoficjalnych danych tureckiego MSZ okręty dopłyną tam dopiero 4 maja. Ale USA ujawniły za to, że cały czas prowadzą „zwiad powietrzny" i na jego podstawie nie oceniają koncentracji rosyjskiej armii wzdłuż ukraińskich granic jako „przygotowań do działań agresywnych". – Ale jeśli coś się zmieni, to będziemy gotowi do działania – powiedział telewizji CNN anonimowy urzędnik Pentagonu. Amerykański wywiad nie przechwycił do tej pory żadnych rosyjskich „rozkazów do działania" (czyli ataku), dodał.