Poparcie z zaświatów dla nieznanych kandydatów

W medialnych informacjach o wyborach prezydenckich przewija się sześć nazwisk: Andrzeja Dudy, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Bosaka i Szymona Hołowni. Jednak w rzeczywistości kandydatów, których komitety zgłosiły się w Państwowej Komisji Wyborczej, jest aż 19. I niektórzy wykazali się zaskakującym poparciem. Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu trzeba dołączyć co najmniej tysiąc podpisów. W pięciu przypadkach podpisały się osoby zmarłe.

O trzech wiadomo, bo uchwały o wezwaniu do usunięcia wad zawiadomień opublikowała PKW. Jednym z nich jest Wojciech Podjacki, lider Ligi Obrony Suwerenności. Jego pełnomocnik złożył 1241 podpisów, z czego PKW zakwestionowała aż 638, m.in. z powodu 62 podpisów osób od lat nieżyjących.

Z ustaleń „Rzeczpospolitej" wynika, że podpisy nieżyjących znalazły się na kartach jeszcze dwóch kandydatów. Chodzi o eksperta Centrum im. Smitha Andrzeja Voigta (15 nieboszczyków) oraz emerytowanego pułkownika Agencji Wywiadu Piotra Wrońskiego (trzech zmarłych). W przypadkach tych dwóch kandydatów PKW nie wezwała do usunięcia wad, bo po odjęciu nieprawidłowych podpisów wciąż było ich co najmniej tysiąc.

Informacje o nieprawidłowościach trafiły za to do organów ścigania. – Jesteśmy zaniepokojeni tak dużą liczbą nieprawidłowych podpisów. O każdym z istotnych przypadków PKW zawiadomiła prokuraturę i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – mówi sekretarz PKW Magdalena Pietrzak.

Dlaczego prezesa UODO? Nieoficjalnie wiadomo o podejrzeniach, że sztaby kandydatów weszły w posiadanie dawnych, częściowo nieaktualnych baz danych osobowych. Chodzi nie tylko podpisy nieboszczyków, ale też osób, podających błędne imiona lub nazwiska. Np. u Podjackiego takich przypadków było 114. To często kobiety, podające nieaktualne już nazwiska panieńskie.

Co na to kandydaci? Wszyscy tłumaczą się podobnie. – Błędy zawsze mogą wystąpić, bo nie mamy możliwości weryfikacji, jakie kto podaje dane – mówi Jan Zbigniew Potocki. – Komitet nie ma wpływu na to, kto wpisuje się na listy – twierdzi Wiesław Lewicki. Również Robert Kownacki z partii LOS Wojciecha Podjackiego, mówi, że nie wie skąd wzięły się błędne podpisy, bo zbierały je struktury.