Atak na posła Konfederacji Dobromira Sośnierza przed Sejmem. "Oberwałem od agresywnego tłumu"

Przed Sejmem kilkaset osób protestowało przeciw nowelizacji. Gdy poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz wychodził z Sejmu, część zebranych zaczęła wznosić pod jego adresem wulgarne okrzyki. Grupa osób doskoczyła do polityka. Dobromir Sośnierz został popchnięty i opluty. Interweniowała policja, poseł opuścił teren w asyście funkcjonariuszy.

Sośnierz: Zostałem napadnięty

Poseł Dobromir Sośnierz odniósł się do zdarzenia w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Ocenił, że protestujący byli słabo poinformowani o tym, co wydarzyło się w Sejmie. - Zostałem napadnięty przez towarzystwo. Policja musiała interweniować. Do mnie skakali już na poważnie. Zostałem poszturchany, oblany jakimiś cieczami ciepłymi, jakąś herbatą chyba - powiedział.

- Policja musiała mnie wyprowadzić z tego, (atakujący - red.) zachowywali się po prostu jakbym w klatkę z pawianami wpadł, jak durnie - dodał.

Sośnierz przekazał, że mężczyzna, który chciał z nim "wyskoczyć na solo" przyznał, że nie wiedział, jak Sośnierz głosował.

- Oberwałem od agresywnego tłumu za nie swoje winy i zasługi. Słabo. Ale mam nadzieję, że ci najbardziej rozjuszeni przejrzą, co się do końca wydarzyło i na czym polegają głosowania wstrzymujące w procesie legislacyjnym - zaznaczył.