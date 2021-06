Petru: 500plus powinno być tylko dla pracujących

Petru ocenił, że "Polski Ład" "dzieli społeczeństwo na pracujących i tych, którzy są beneficjentami wyższych środków z podatków"

- Część osób, które zapłacą wyższe podatki będą wkurzone, użyją brzydkich słów, obrażą grupę społeczną, która te środki otrzyma - i to buduje tożsamość. Mamy socjalizm narodowy - atmosfera zagrożenia narodowego, podszyta twardym katolicyzmem i wydatkami socjalnymi. I to ma stworzyć bazową grupę PiS-owską, ok. 35 proc., elektorat twardy, któremu nigdy nie będzie się opłacało głosować przeciw PiS-owi - mówił ekonomista.

Petru był też pytany o swój stosunek do świadczenia 500plus.

- 500plus nie może być dla osób zamożnych, powinno być tylko w formie bonu i tylko dla pracujących. Nie można go zabrać z dnia na dzień, bo ludzie się do tego przyzwyczaili, włączyli te środki do domowego budżetu. Nie można jednak zachęcać ludzi do tego, aby z powodu 500plus odchodzili z pracy - mówił.

- Ja nie biorę 500plus - zadeklarował Petru.