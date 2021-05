Wybory kopertowe: W czwartek raport NIK. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Jak nieoficjalnie informowały media, treść raportu Najwyższej Izby Kontroli nie jest korzystna dla Kancelarii Premiera. Jednocześnie wnioski pokontrolne wobec premiera Mateusza Morawieckiego i szefa KPRM Michała Dworczyka mają być wygładzone i zepchnięte do spraw drugorzędnych. Skupiono się na urzędnikach niższego szczebla.

Cały raport ma liczyć prawie 80 stron. Nieoficjalnie wiadomo, że kontrolerzy NIK stwierdzili m.in, że „w świetle obowiązujących (w dniu ich wydania) przepisów kodeksu wyborczego, czynności organizacyjne celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP były zastrzeżone do kompetencji PKW, urzędników wyborczych oraz komisji wyborczych; opinie Departamentu Prawnego KPRM oraz Prokuratorii Generalnej RP wyrażały istotne wątpliwości co do podstawy prawnej wydania tych decyzji”.

