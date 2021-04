Szef BBN: Nie wyrażamy zgody na agresję przeciw Ukrainie

Szef BBN był także pytany o to, jak na naradzie oceniono sytuację na wschodzie Ukrainy. - Mamy do czynienia z nieznaną od wielu lat, praktycznie od czasu inwazji na Krym, koncentracją wojsk rosyjskich na odcinku nie tylko wokół Krymu, nie tylko na samym Krymie, ale również w okolicach Ługańska i Doniecka - odparł.

- Jest to bardzo poważna manifestacja siły. Są to jednostki mające zdolności bojowe. W tej sytuacji ze wszystkich sił należy dążyć do tego, żeby nie doszło do eskalacji i do bezpośredniej konfrontacji - zaznaczył dodając, że eskalacja "de facto już nastąpiła", ponieważ "mamy do czynienia ze zwiększoną liczbą ofiar po stronie ukraińskiej". - Ta śmierć to wynik działań specjalnych grup snajperskich - dodał Soloch.

- Mamy do czynienia ze wzrostem napięcia, które już pociąga (za sobą - red.) wzrost liczby ofiar i chodziłoby o to, żeby ten proces został zatrzymany, żeby nie nastąpiła nowa agresja przeciwko Ukrainie, na co nie wyrażamy zgody - oświadczył.