Radosław Fogiel: Żywimy do koalicjantów najwyższy szacunek

- Nawet jeżeli są pewne niejasności, czasami jakieś sprzeczki, to i tak celem Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby nasza koalicja trwała. Ona może realizować to, co dzisiaj jest potrzebne - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.