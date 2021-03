Radosław Fogiel: 3,5 tys. szczepionek dla NATO? Nikt w Polsce nie straci

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel został zapytany w Radiu Plus, dlaczego trzy i pół tysiąca szczepionek z polskiej puli trafi do sztabu NATO. - Każdy sojusznik w ramach NATO ma swoje pola, na których może dawać coś od siebie, my zdecydowaliśmy się na podjęcie takich działań - powiedział. - To ma związek ze szczytem NATO gdzie będą podejmowane kluczowe kwestie z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu. Stąd w naszym interesie jest to żeby szczyt się odbył bez problemów. Mogę uspokoić, że z powodu tych szczepień nikt w Polsce szczepionki nie straci, nikt w kolejce nie został przesunięty, to oficjalne dane ministerstwa, nie ma takiego zagrożenia. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa - zapewnił na antenie Radia Plus.



