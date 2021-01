Prezydent może zawetować ustawę PiS o działach administracji rządowej

Techniczny projekt, zmieniający strukturę rządu, trafił na biurko prezydenta, ale - jak wynika z naszych informacji - prezydent intensywnie analizuje jej treść. To może być początek nowego sporu w ramach obozu rządzącego. Zwłaszcza, gdyby prezydent Duda zdecydował się na weto.

Dlaczego ten projekt budzi taka konsternację?

Być może chodzi na przykład o przeniesienie w tej ustawie nadzoru nad leśnictwem do resortu rolnictwa. Teraz sprawuje go resort środowiska. W połowie grudnia list w tej sprawie prezydent skierował do premiera Morawieckiego i przywódców Zjednoczonej Prawicy.

Ustawa wprowadza też inne budzące emocje rozwiązanie - przeniesienie do korpusu służby cywilnej podsekretarzy stanu. To rozwiązanie krytykowała też opozycja.

Weto Senatu w sprawie ustawy Sejm odrzucił 17 grudnia, po czym trafiła na biurko prezydenta. Ten ma 21 dni na decyzję.