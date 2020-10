Kiedy Senat zajmie się ustawą? Na Grodzkiego naciska nie tylko PiS

Pierwotnie posiedzenie Senatu miało się rozpocząć we wtorek 27 października. Jednak marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki zapowiedział, że o dzień wcześniej senatorowie zajmą się ustawą o walce z epidemią koronawirusa. O szybkie rozpoczęcie prac apelował PiS, ale i PSL-Koalicja Polska. – Jesteśmy otwarci na współpracę z rządzącymi, ale oczekujemy rzetelnego, uczciwego podejścia również z drugiej strony – stwierdził Grodzki. Można spodziewać się, że polityczne emocje po ostrej wymianie ciosów w Sejmie przeniosą się do Senatu. Opozycja niemal na pewno będzie zgłaszać poprawki do ustawy, co oznacza, że zanim ustawa trafi na biurko prezydenta, będzie musiał zająć się nią jeszcze Sejm.

