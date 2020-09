Bartosz Arłukowicz: Koronawirus nie jest priorytetem dla Jarosława Kaczyńskiego European Union 2020, EP/ Benoit BOURGEOIS

Bartosz Arłukowicz w programie "Onet Opinie” odniósł się do wypowiedzi rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego, który poinformował, że Andrzej Duda w tym tygodniu najprawdopodobniej nie powoła nowego rządu. - To jest kompletnie niepoważne. To pokazuje, jak ci ludzie nie rozumieją powagi sytuacji, z jaką mają do czynienia. Nie rozumieją, że rządzą 38-milionowym narodem, który wpada w bardzo poważne kłopoty związane z pandemią i niekontrolowanym wzrostem zakażonych - podkreślił.