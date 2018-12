Michał Dworczyk: Wątpię, żeby Mosbacher uzgadniała treść listu z Białym Domem

Wolałbym też, żeby politycy naszego obozu nie komentowali już korespondencji między panią Mosbacher a premierem Morawieckim- twierdzi Michał Dworczyk.

Rzeczpospolita: Ambasador Georgette Mosbacher broni wolnych mediów w Polsce.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, PiS: Ambasador USA nie musi bronić wolnych mediów w Polsce, bo one są już wolne. Czasami wręcz swawolne. Wolność mediów w Polsce jest niezagrożona, bo media w Polsce mają więcej wolności niż mają media w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie w kilku wrażliwych tematach stosowana jest wręcz autocenzura, jak np. w kwestii nielegalnej imigracji. Wolałbym też , żeby politycy naszego obozu nie komentowali już korespondencji między panią Mosbacher, a premierem Morawieckim, bo listy mają to do siebie, że są korespondencją między nadawcą a odbiorcą.

Kancelaria Premiera ujawniła list mediom?

Mam poczucie graniczące z pewnością, że to nie Kancelaria Premiera ujawniła list. Ten list, moim zdaniem, nie powinien ujrzeć światła dziennego, pozostając w domenie kontaktów dyplomatycznych i tak dyskutowany.

Nie ma pan wątpliwości, że ambasador Mosbacher reprezentuje, również korespondencją w obronie wolnych mediów w Polsce, Biały Dom?

To oczywiste, że każdy ambasador jest reprezentantem rządu swojego kraju. Natomiast nie mam żadnej wiedzy, czy pani ambasador uzgadniała treść listu z Białym Domem – szczerze wątpię.

