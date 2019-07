Wieczorem o 10 stopni cieplej. Rzadkie zjawisko w Anglii W czwartek druga fala upałów nawiedziła zachodnią część Europy AFP

W czwartek wieczorem we wschodniej Anglii doszło do rzadkiego zjawiska meteorologicznego - temperatura powietrza wzrosła nagle o 10 stopni do 32 st. C.