Młodzi zwolnieni z podatku dochodowego. Zarówno na etacie, jak i zleceniu

Pracownicy i zleceniobiorcy do ukończenia 26 lat nie zapłacą nic fiskusowi. Pod warunkiem, że ich przychody nie przekroczą 85,5 tys. zł rocznie.

Znamy już szczegóły zmian w PIT, które są częścią „piątki Kaczyńskiego". Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji zwalniającej młodych z podatku. I to już od sierpnia.

Ulga ma swoje warunki. Pierwszy: przysługuje tym, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę albo zlecenie. Drugi: zwolnione będą przychody do 85 528 zł rocznie. Ale to korzystniejsze rozwiązanie niż prezentowane przez resort finansów dwa miesiące temu. Wtedy ulga miała być tylko dla etatowców zarabiających do 42 764 zł rocznie.

Roczny limit przychodów ma obowiązywać niezależnie od liczby zawartych umów.

- Zwolnienie powinno zachęcić pracodawców do zatrudniania młodych osób - mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, ekspert Lewiatana. Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Polskich dodaje, że ulga przyczyni się do ograniczenia szarej strefy. Podatkowe obowiązki powodują bowiem, że część przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie na czarno. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że największe obciążenia dla pracodawców to składki ZUS i tu też potrzebne są zmiany.

Zdaniem resortu finansów z ulgi może skorzystać nawet 2 mln osób. W uzasadnieniu do projektu pisze, że „jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym co podatnik dostaje „na rękę", a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma".

Ministerstwo wylicza, że zysk młodego podatnika otrzymującego przez cały rok przychody miesięczne w kwocie 2 250 zł wyniesie rocznie 1 592 zł. Natomiast osoba z przychodami w wysokości 4 765 zł miesięcznie zarobi rocznie 4 261 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia 2019 r. Z ulgi będzie można więc skorzystać już w tym roku. Wyliczony proporcjonalnie limit przychodów zwolnionych z podatku do końca tego roku wynosi 35 636,67 zł. Aby płatnik (pracodawca lub zleceniodawca) nie pobierał zaliczek na PIT już w 2019 r. podatnik musi złożyć mu stosowne oświadczenie (mówią o tym przepisy przejściowe).

