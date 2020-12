Wspomnienie złotych czasów U2

Dziesiąty studyjny album U2 obchodzi właśnie 20. urodziny. Z tej okazji zespół przygotował reedycję płyty zawierającej takie przeboje jak „Beautiful Day" czy „Walk On".

Przypomnijmy, w jakim momencie powstał „All That You Can't Leave Behind". Ostatnia dekada XX wieku to był czas muzycznych eksperymentów U2, który zaowocował płytami „Achtung Baby", „Zooropa" czy „POP". Tym razem jednak irlandzki kwartet nagrał płytę przebojową i łatwą w odbiorze. Tuż po premierze w 2001 r. została ona dość surowo oceniona, krytycy zarzucali grupie „odcinanie kuponów". Z dzisiejszej perspektywy widać, iż krytyka była przesadzona, a utwory z tej płyty do dziś pozostają jasnymi punktami koncertów i wciąż pięknie brzmią. Podobnie jak kompozycja „The Ground Beneath Her Feet" dodana w reedycji jako 12. piosenka, która ukazała się oryginalnie na ścieżce dźwiękowej do filmu „Million Dollar Hotel" Wima Wendersa.









Wersja Super Deluxe (wydana na 5 płytach CD lub 11 winylowych) zawiera dodatkowo dość chaotyczną mieszankę nagrań z przełomu stuleci: piosenki ze stron B singli, utwory zarejestrowane podczas prób oraz na koncercie ku ...

