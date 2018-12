Jan Maciejewski: Paryska ulica słowom nie uwierzy

Bunt, który nie potrafi ani nie chce być niczym więcej niż tylko wściekłością. Odporny na zaloty potencjalnych przywódców, nieskrępowany żadną ideologią.

A z buntem jak z alkoholem, im czystszy, tym mocniej uderza do głowy, tylko zamiast procentów robi to kamieniami. I jeszcze ten symbol – odblaskowe kamizelki, których zakup nakazała unijna dyrektywa. Prawo i pięść – dwie strony tego samego postpolitycznego medalu. Bo polityczność, idee, które mogłyby spowolnić ruch tej huśtawki, zostały wyproszone z placu zabaw. A może zwyczajnie się zestarzały, siedzą na ławkach w tym samym parku i narzekają, że dzieci tak głośno krzyczą i nie pozwalają w spokoju zanurzyć się w lekturze.

Trudno się oprzeć magii liczb. Rewolta na paryskich ulicach? Panie kochany! Toż to nic nowego pod francuskim słońcem. Pół wieku temu było dokładnie to samo i rozeszło się po kościach. Zbuntowani poszli na uniwersytety, do państwowych i europejskich instytucji i patrz pan, jacy dzisiaj spokojni, umiarkowani. Nie ma co panikować, wystarczy odczekać. Żadna wściekłość nie może trwać wiecznie, to jasne. Tamtą udało się obłaskawić, ta też w ...