Jak mozg oszukuje? Bill Bryson „Ciało. Instrukcja dla użytkownika AdobeStock

Spędzamy całe swoje życie ?w świecie, który jeszcze nie zaistniał. Mózg oszukuje cię na wiele sposobów, robiąc to dla twojego dobra. To, co widzisz, nie jest tym, czym rzeczywiście jest, ale tym, ?co podpowiada ci twój mózg, ?a to wcale nie to samo.