Recenzja serialu dla dzieci „Psia Akademia” materiały prasowe

Co jest najważniejsze w serialach dla dzieci? Moim zdaniem możliwość przeżycia wspólnej przygody z rodzicami. Wymaga to, rzecz jasna, abyśmy my, dorośli, poczuli się również przez chwilę dziećmi i razem z naszymi pociechami potrafili wczuć się w losy bohaterów. Świetnie to udaje się przy lekturze książek, ale możliwe jest także podczas seansu familijnych seriali i filmów.