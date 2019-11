Przybył terminator, jest już w Meksyku materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Pięć filmów i dwa seriale telewizyjne – a wszystko po to, by przekonać widzów, iż tylko John Connor może uratować nasz świat. Syn wojowniczej Sary z pierwszej części „Terminatora" miał stanąć na czele ruchu oporu i poprowadzić ludzkość do walki z maszynami. Tymczasem już w pierwszej scenie filmu „Terminator: Mroczne przeznaczenie" nastoletni John ginie z rąk T-800 w jakimś tandetnym tropikalnym kurorcie. Tym razem matka nie jest w stanie go ocalić.