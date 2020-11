Pandemia ujawniła niemoc Unii i Ameryki AFP, Philippe Lopez

Do końca pandemii daleko, ale już wiadomo, że Zachód wyjdzie z niej mocno poturbowany. Ameryka okazała się zaskakująco słaba w starciu z wirusem i będzie przechodzić długą rekonwalescencję, co wykorzystają Chiny. Unia nie potrafiła przyjść krajom członkowskim ani ze skuteczną pomocą medyczną, ani z efektywnym wsparciem gospodarczym. To wróży odrodzenie rywalizacji państw narodowych, która już tyle razy ściągnęła na Europę nieszczęścia.