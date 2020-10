Prof. Rotfeld: Zachód wkroczył w etap deficytu przywództwa

Droga do budowania Polski bezpiecznej, silnej i nowoczesnej prowadzi przez wykorzystanie wielostronnych instytucji międzynarodowych. Nie ma lepszego wyboru niż umacnianie siły wewnętrznej kraju oraz zwartości Unii Europejskiej i NATO – mówi Jerzemu Haszczyńskiemu prof. Adam Daniel Rotfeld, były szef naszej dyplomacji.

Plus Minus: Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 3 listopada uchodzą za niezwykle ważne. Czy po tym, kto wygra, dowiemy się, w jakim świecie żyjemy?

Powszechne jest przekonanie, że prezydentura Donalda Trumpa przyśpieszyła spadek przywódczej roli USA w świecie. Przyczyny tego stanu rzeczy mają głównie charakter wewnętrzny. Hasło „Make America Great Again" („Uczyńmy Amerykę znów wielką") opierało się na jego biznesowym doświadczeniu i transakcyjnym podejściu do polityki bezpieczeństwa. Ameryka – w jego rozumieniu – ponosi nadmierne koszty. Skoro produkt krajowy brutto (PKB) Niemiec i innych państw Europy Zachodniej jest wysoki, to należy stosownie podnieść poziom ich wydatków na zbrojenia.

Istotnym elementem w procesie podejmowania decyzji był też narcyzm i promocja własnej osoby. Trump zrażał do siebie nawet tych, którzy mieli bliskie poglądy albo wręcz tożsame. Jak John Bolton, kompetentny, doświadczony, zaliczany do grupy jastrzębi; pos...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ