Maanam od zawsze

Aktor Bartosz Gelner poleca w "Plusie Minusie".

W otaczającej nas jesiennej atmosferze chętnie wracam do klasyki jazzu, zwłaszcza do Cheta Bakera oraz Dave'a Brubecka. Uwielbiam słuchać ich muzyki szczególnie na płytach winylowych. Poza tym byłem na finałowym koncercie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień", który ubarwił mi tę szarą jesienną rzeczywistość. Występy Rebeki Saunders i trębacza Marca Blaauwa były niesamowite i zapadły mi głęboko w pamięć, a koncert Georgesa Aperghisa „Thinking Things" był po prostu niezwykły.









Gdy mam słuchawki w uszach, to najczęściej słucham „Szał niebieskich ciał" Maanamu. Wydaje mi się, że sympatię do tego zespołu wyssałem z mlekiem matki. Ta muzyka od zawsze była w moim rodzinnym domu i naturalnie przeszło to na mnie. Zaczęło się od płyty Kory i Pudelsów „Bela pupa" i trwa to do dzisiaj. Chyba też przez sentyment do Kory wracam do jej muzyki, bo minął już ponad rok od jej śmierci.

Aktualnie czytam książk...

