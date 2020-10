Syberyjski sekret długowieczności

Akcja „Kwestii ceny", najnowszej powieści Zygmunta Miłoszewskiego, rozgrywa się na przestrzeni ostatnich 120 lat. Na początku XX wieku przebywający na syberyjskim zesłaniu prof. Benedykt Czerski, studiując kulturę miejscowych ludów, odkrywa sekret długowieczności. W nowym milenium jego odkrycie postanawia wykorzystać praprawnuczek naukowca. Do swojej misji próbuje pozyskać dyrektorkę Muzeum Narodowego, która właśnie straciła pracę z powodu zorganizowania wystawy zbyt prowokacyjnej dla konserwatywnej linii rządzącej partii. Oferta nowej pracy dla Zofii Lorentz byłaby darem z niebios, gdyby nie konieczność opieki nad kilkuletnią córką oraz mężem, który w młodym wieku zapadł niespodziewanie na chorobę Alzheimera.

Podobnie jak w przypadku „Bezcennego", nie sposób przeoczyć w nowej powieści Miłoszewskiego inspiracji prozą Dana Browna. „Kwestia ceny" nawiązuje tematycznie do „Aniołów i demonów" amerykańskiego pisarza, co nie zmienia faktu, iż najnowsza książka Polaka to nie tylko powieść sensacyjna, której lektury nie sposób przerwać po zakończeniu rozdziału, ale też kawał wysmakowanej polszczyzny.









I chociaż zakończenie nieco rozczarowuje, sprawia wrażenie zbyt skróconego i spłaszczonego, tak jakby głównym jego aktorem był nadchodzący deadline, to „Kwestia ceny" jest pozycją, po którą zdecydowanie warto sięgnąć. Zwłaszcza w czasach drugiej fali wirusa niszczącego gospodarki świata oraz poczucie bezpieczeństwa i ludzką psychikę. Dokąd zmierza przeludniony, niszczący swoje zasoby i dążący do autodestrukcji świat? Co jeszcze musi się wydarzyć, aby konsumpcjonizm oraz lobby propagujące tanią produkcję kosztem naturalnego i zdrowego stylu życia ustąpiły? Do takich pytań s...

