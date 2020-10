Kraśko, Facebook i detoks na próbę Fotorzepa, Robert Gardziński

Poznałem go przed kilkoma tygodniami i od tamtej pory myślę o nim każdego wieczora. Jest pierwszym hodowcą gołębi, jakiego spotkałem, więc nie wiem, czy to jego prywatny rytuał czy może powszechnie praktykowany w tym fachu zwyczaj. Codziennie na chwilę przed zachodem słońca otwiera wszystkie klatki, opiera się plecami o drzewo i przez kilkadziesiąt minut wpatruje się w krążące wokół jego domu ptaki. Chwilami znikają za którymś z pagórków, ale już za moment odzywa się harmonijny szum setek par skrzydeł. Trudno powiedzieć, co napełnia go większą dumą i spokojem – to, że są takie zgodne i piękne, czy pewność, że zawsze wrócą, skąd wyleciały. Zadowolą się tymi kilkoma chwilami swobody, czegoś więcej niż tylko bezpieczeństwo i wygoda klatki, lotu, do którego przecież zostały stworzone.