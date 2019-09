Zbigniew Girzyński: Cieszyło mnie pożegnanie z o. Rydzykiem

Żeby niektóre instytucje funkcjonowały, musi przyjść nowe myślenie. Ono przyszło w służbach skarbowych. Teraz pora choćby na służbę zdrowia - mówi Zbigniew Girzyński, historyk, kandydat z listy PiS do Sejmu.

Plus Minus: Gdzie powinien stanąć łuk triumfalny?

W Warszawie.

Niech pan sobie w Toruniu stawia te łuki!

W Toruniu nie mamy takich okoliczności.

Niech na placu Rapackiego stanie.

Chodzi mi o okoliczność historyczną. W przyszłym roku mamy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Łuk byłby, jak w wielu miejscach na świecie, atrakcją turystyczną i godnym upamiętnieniem tego ważnego wydarzenia. Najpierw trzeba podjąć decyzję polityczną.

Trzeba się porozumieć z władzami Warszawy.

Jestem w stanie dogadywać się z każdym. Jest mi kompletnie obojętne z kim.

Chce się pan dogadywać z Pawłem Rabiejem? Słyszał pan, co prezes Kaczyński mówił o „planie Rabieja"?

To, że nie zgadzam się z panem prezydentem odnośnie do związków partnerskich i małżeństw dla homoseksualistów, to nie znaczy, że nie ma innych spraw, co do których nie mogę się dogadać.

Na 2020 r. i tak nikt nie zdąży go zbudować.

Nie chodzi o to, by wtedy był gotowy. Podejmijmy decyzję w tym...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: eprenumerata Rzeczpospolitej tylko teraz dodatkowy kwartał GRATIS! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ