Opus Dei nie dla sceptyków

Gdy jedni szukają wiedzy na temat tej organizacji w sensacyjnej prozie Dana Browna, inni sięgają do lektury doceniającej osiągnięcia jej założyciela Josemaríi Escrivy (1902–1975), świętego Kościoła katolickiego. Choć pewnie i tak biografia pióra holenderskiego psychologa i psychoterapeuty dla wielu czytelników będzie podejrzana, gdyż Gerard J.M. van den Aardweg od lat występuje jako obrońca życia i prowadzi wykłady na katolickich uczelniach, w których kwestionuje biologiczne zdeterminowanie homoseksualizmu.

„Święty codzienności" to zatem lektura nie dla sceptyków. Van der Aardweg stawia na piedestale przede wszystkim duchowy aspekt funkcjonowania organizacji zbudowanej przez Escrivę, a nie społeczny czy polityczny. Same nazwy tytułów już o tym mogą świadczyć: „Święty, który nie chciał być założycielem", „Uświęcanie pracy w tradycji Kościoła" czy „Fundament pod wielką budowlę". Nie jest to zarzut, ale zawsze warto wiedzieć, jaką biograf ma perspektywę.

Co dostajemy poza obowiązkowym zbeletryzowanym biogramem? Przede wszystkim opowieść o katolicyzmie w zderzeniu z codziennością. Kłania się psychologiczne wykształcenie Holendra, który pokazuje, jak głęboka wiara i codzienna praktyka religijna pomagają zachować harmonię i pewność swych życiowych celów. Jest też sporo o religijnym wychowaniu, o chrześcijańskich wzorcach i nawykach, ale też o funkcjonowaniu katolików w społeczeństwie zlaicyzowanym i łączących się z tym dylematach.