Anna Król. Taterniczki - odważne i kruche Anna Król nie tylko pisze o wspinających się kobietach, ale też sama od kilku lat zdobywa kolejne szczyty Fotorzepa, Jan Wierzejski

Aldona Łaniewska-Wołłk

Dziewczyny zaczęły się pojawiać w Tatrach, bo po prostu znajdowały się blisko tego środowiska: były czyimiś siostrami, córkami. Zanim w ogóle zaczęto zastanawiać się nad obecnością kobiet w Tatrach, one już tam były. Dopiero potem zaczęło to być analizowane: „Ale jak to? Dziewczyna z dobrego domu, zamiast grać na fortepianie i recytować poezję, lata po górach?" - mówi Anna Król, pisarka, reżyserka, animatorka kultury.