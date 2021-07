Biegać szybko myśleć powoli

Lekkoatletka Sofia Ennaoui poleca w "Plusie Minusie".

Od mojej kontuzji minęły dwa miesiące i w jakimś stopniu zaakceptowałam już fakt, że nie jadę na igrzyska olimpijskie. Taki jest sport i tak widocznie miało być. Teraz, podczas rehabilitacji mam czas, aby nadrobić zaległości książkowe i filmowe.

Polecam książkę Charlesa Duhigga „Siła nawyku". Opowiada o naszych zwyczajach i o tym, jak je możemy zmieniać. Autor opisał różne mechanizmy, pokazał, jak one działają również w biznesie i marketingu. To książka dla ludzi, którzy chcą się rozwijać. Kolejną moją propozycją jest „Czarny łabędź". Taleb tłumaczy zjawisko „czarnego łabędzia" i jak je postrzega. Czytelnik jest tu zmuszony do refleksji i rozważań. Co więcej, autor pokazuje nam, że duża część naszych działań nie jest przemyślana. Było to dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać nad swoimi krokami. Trzecią pozycją, jaką mogę polecić, jest książka „Pułapki myślenia" Daniela Kahnemana, która dzięki swojej przystępności zachęca czytel...

