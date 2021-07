Karcianka dla kociarzy

W starym żydowskim kawale pewien krawiec zawiesił przed swoim zakładem tabliczkę z napisem „Tu szyje najlepszy krawiec na tej ulicy". Przebił tym swoich sąsiadów, którzy twierdzili, że są najlepsi w kraju, w Europie czy nawet na świecie. Wydawcy „Najlepszej gry o kotach" nie bawią się w doprecyzowania.

Twierdzą, że jeśli chodzi o koty, ich produkcja jest po prostu najlepsza. Pudełko zawiera sporo elementów – karty gry, żetony symbolizujące kocie przysmaki, karty kocich przybłędów, znaczniki punktów zwycięstwa, wreszcie uroczy znacznik kota służący do blokowania niektórych kart. Zmienia on nieco standardową mechanikę „draftu", czyli dobierania kart na rękę, wprowadzając do niej element taktyczny. Jasna i zrozumiała instrukcja wyjaśnia też, że zabawa polega na gromadzeniu futrzaków i karmieniu ich starannie wyselekcjonowanymi łakociami. Nienajedzone bidulki mają bowiem szkodliwy wpływ na końcowy wynik rozgrywki. Są na szczęście i karty, które dodatkowo zwiększają ilość punktów. To chociażby uwielbiana przez futrzaki kocimiętka, a także kolorowe kocie ubranka czy zabawki. Cała sztuka polega więc na umiejętnym dobieraniu kart leżących na stole i sprawnym ich wykorzystywaniu.

„Najlepsza gra o kotach" przeznaczona jest dla dwóch, trzec...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ