Korab-Karpowicz: Europa oparta na harmonii społecznej Rzeczpospolita, Mirosław Owczarek

W. Julian Korab-Karpowicz

Trend do sekularyzacji dzisiejszych społeczeństw zachodnich przyczynia się do postępującej atomizacji Europy i zatracenia przez nią dawnej duchowej jedności. Prowadzi ją do moralnego, a w konsekwencji do politycznego upadku.