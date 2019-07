Janusz Cieszyński: Polacy ufają swoim lekarzom

Rada Ministrów prowadzona przez premiera Morawieckiego wydaje mi się sprawniejsza od korporacji, w których byłem - mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Plus Minus: Zastanawiał się pan, co musiałoby się stać, by PiS jesienią przegrał wybory?

Nie jestem członkiem sztabu, kiedy czegoś potrzeba z mojej branży, to przekazuję odpowiednie informacje...

Może przegrać przez pana branżę. Widać, że opozycja mocno stawia na krytykę tego, co się dzieje w służbie zdrowia.

Opozycja starała się już tym grać w czasie wyborów do europarlamentu i pojawiło się słynne 100 miliardów Grzegorza Schetyny. Warto jednak mówić o faktach, a one wyglądają tak, że gdy Platforma negocjowała środki na zdrowie, to było ich 15 razy mniej, czyli 6,5 miliarda.

Myślę, że na ludzi bardziej od liczb działa to, co się dzieje na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Dlatego od 1 lipca wszedł w życie, opracowywany przez ponad rok, kompleksowy pakiet zmian na SOR. Naszym celem jest to, aby w całej Polsce obowiązywał taki sam standard, który dziś jest dostępny tylko na niektórych z nich. Obowiązuje rozporządzenie, które wskazuje min...

