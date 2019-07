Sławomir Sowiński: Cierpimy na chorobę myślenia rewolucyjnego Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński

Wiedza miała nas doprowadzić do takiego momentu, w którym zbudujemy ludzkość na nowo, ale to utopia. Nie ma recept na społeczeństwo doskonałe, gotowe, bez błędów czy konfliktów, a to, co za takie recepty bierzemy, to owoce zbłąkanych umysłów - mówi Sławomir Sowiński, politolog.