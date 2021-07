Ignacio Socias: Polityka prorodzinna to lekarstwo, ale nie cudowny środek

Posiadanie potomstwa jest dobrem społecznym. Tymczasem rodziny karze się – m.in. podatkowo – za to, że mają wiele dzieci - mówi Ignacio Socias, prawnik, wieloletni dyrektor ds. komunikacji i relacji międzynarodowych w International Federation for Family Development.

Plus Minus: Ośmioletnie dziecko prosi rodziców, żeby kupili mu telefon komórkowy. Nastolatek chce wyjść na nocną imprezę. Co ma zrobić rodzic?

Takie sytuacje nie mają jednego rozwiązania, zależą od wielu okoliczności. Trzeba przeanalizować sytuację, przedyskutować ją z innymi rodzicami i ustalić możliwe kryteria, które pomogą podjąć najwłaściwszą w konkretnym przypadku decyzję. W ten sposób postępujemy w czasie kursów dla rodziców.

Czemu służy omawianie takich typowych sytuacji w gronie rodziców?

Nasze kursy są oparte na metodzie studium przypadku (case study), która ma wiele zalet, gdyż skłania do myślenia, refleksji, dyskusji. Nie chodzi w niej o przekazanie gotowych recept, lecz o przedstawienie prawdziwych sytuacji, w których można postępować w różny sposób, zależnie od wielu czynników. Stale dostosowujemy omawiane przypadki do aktualnych wyzwań i różnią się one w zależności od kraju, np. ostatnio zostały opracowane w afrykańskim języku suahili...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ