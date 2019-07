Fałszywa królowa i smoki

Sieciowa gra fabularna „The Elder Scrolls Online" ma już pięć lat. Przez ten czas zgromadziła grupę wiernych fanów spędzających długie godziny na wędrówkach po kontynencie zwanym Tamriel. Oczywiście ich wirtualne życie nie ogranicza się do włóczenia się bez celu po malowniczych wioskach i miasteczkach. Gracze uczestniczą w rozgrywających się tam intrygach, walczą z potworami, gromadzą skarby. Ręce mają pełne roboty, a twórcy programu wciąż wymyślają dla nich nowe przygody.

Niedawno świat gry wzbogacił się o nowe rozszerzenie zatytułowane „Elsweyr". Zawiera ono tytułową krainę należącą do przypominających koty Khajiitów (pojawiła się już w pierwszej części „The Elder Scrolls" zatytułowanej „Arena" i wydanej ćwierć wieku temu). Na jej tronie zasiada fałszywa królowa, której brat przez przypadek uwolnił potężne smoki. Gracze starają się zaprowadzić tam porządek. Mają do wypełnienia osiem rozbudowanych misji głównych oraz szereg pobocznych związanych z konkretnymi miejscami w Elsweyr. Swoją drogą to bardzo ciekawe miejsce. Są tu ciągnące się bez końca stepy, miasteczko zawieszone na malowniczych klifach, wreszcie stolica z olbrzymimi akweduktami i imponujących rozmiarów pałacami.

Rozszerzenie przynosi wiele innych atrakcji, w tym podziemia czekające na drużyny złożone ze śmiałków, lochy dla samotnych graczy, nieznane sprzęty i czary. Sporą atrakcją okazuje się nowa dostępna klasa – nekromanta. Postać tę ...

