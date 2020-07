Robert Mazurek: Pastylka na gazy

Kończę się. Zostało mnie dwa i pół miesiąca, a potem niebyt. Zbliża się nieuchronnie czas wypadnięcia za burtę. Kończę bowiem wkrótce 49 lat, a to kres żywota. Tylko bez fałszywego pocieszania na duchu, proszę, znam swe miejsce. Specjaliści od reklamy ustalili na świecie całym, że grupa komercyjna to 16–49 lat i nie ma co się wychylać. Potem popada się w śmieszność, staje przedmiotem żartów i drwin jak te, że „program Lisa oglądają tylko emeryci". I cóż się dziwić, ciągnie swój do swego, a 54 lata Lisa to kompromitująca smuga cienia.

Aha, ja wcale nie żartuję. Reklamodawców interesuje przede wszystkim grupa komercyjna – z tak zakreślonymi ramami – bo tylko ci ludzie zarabiają i wydają jeszcze pieniądze. Reszta co najwyżej odkłada na trumnę i się dziwić nie należy. Jak co taki starzec kupi, to raczej czarną sukienkę albo garnitur, a i to kartonowe, bo dla nieboszczyka nie ma się co wykosztowywać, niech na stypę zostanie. Oczywiście są i lepiej sytuowani, ale oni wszystko już mają, a Polska nie Ameryka, rejsów wypoczynkowych statkiem po Karaibach nie reklamują. Więc do odhaczenia.

A skoro ta grupa interesuje reklamodawców, to i wydawcy o nią głównie zabiegają, dla niej tworzą media. Starców przepędzić trzeba, to jasne. Cóż mnie od października zostanie? Ani trzynasta, ani nawet pierwsza emerytura się nie kroi, cóż, trzeba będzie jakoś z boku przeczekać i pocieszać się. Geriavit pod choinkę? Ale przecież i ta reklama nie do mnie jest skierowana, ale do moich wnucząt, a skoro ich nie mam...

