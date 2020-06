Ujawnianie pedofilii. Obowiązek i troska o Kościół AdobeStock

Od jakiegoś czasu na forach internetowych i portalach społecznościowych trwa dyskusja na temat tego, jak podchodzić do skandali seksualnych w Kościele czy do ukrywania przez biskupów części przestępców seksualnych w sutannach. Część, mam wrażenie, że dominująca, katolickiej opinii publicznej prezentuje nieodmiennie opinię, że o sprawie nie należy mówić. Postawa ta wynika albo z przekonania, że problemu nie ma, albo może on zaszkodzić Kościołowi, albo z tego, że gdzie indziej też występuje. A jeśli już trzeba nim się zajmować, to najlepiej poprzez post i modlitwę, ewentualnie na forum wewnętrznym Kościoła. A jako dowód na to, że nie ma lepszej drogi, zawsze stawiani są wielcy święci zakonnicy lub mistyczki, którzy tak właśnie się zachowywali.