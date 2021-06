Anna Pietuszko-Wdowińska: Wałęsa nie chciał stanąć przy Leninie

Uprawiam ten rodzaj fotografii, w którym nie do końca możesz zdjęcie wymyślić, a każde z nich ma swoją historię – mówi fotoreporterka Monice Szewczyk-Wittek.

Plus Minus: Kiedy zaczęłaś myśleć, że fotografia to może być twój zawód?

Gdy w 1980 roku wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, byłam na wakacjach w Sopocie i nie zrobiłam ani jednego zdjęcia. To pokazuje, jaki miałam początkowo stosunek do swojego przyszłego zawodu. Jak skończyłam szkołę, Mirek Stelmach wyciągnął mnie na zdjęcia. Pierwsze tematy to były koncerty zespołów muzycznych, popularnych w tamtym czasie w warszawskim klubie Hybrydy. Wtedy to poczułam naprawdę.

Co to było za uczucie?

Samo szczęście. Jak byłam dzieckiem i nastolatką, to chciałam malować, ale kompletnie nie mam talentu. Trzymając aparat w ręku, miałam poczucie, że maluję – tylko trochę inaczej.

W twoim domu fotografia była obecna?

Nie. Nikt nie fotografował.

A rodzicie wsparli twój wybór szkoły i potem dalszej drogi zawodowej?

Wręcz przeciwnie. Tata traktował moją naukę w szkole fotograficznej trochę jak kaprys. Kiedy się zorientował, że to poważny wybór, nie był ...

