Mutanty na lekcji współpracy materiały prasowe

Michał Zacharzewski

Gry uczą rywalizacji. Zachęcają do wykazywania się talentami taktycznymi bądź analitycznymi po to, by przechytrzyć przeciwnika. Teoretycznie pokazują więc, że najlepiej zdystansować bądź okantować przeciwnika, zmiażdżyć go w boju czy udowodnić swoją wyższość. Ale czy rzeczywiście tak trzeba? Czy nie lepiej potrenować współpracę, spójne wykorzystywanie posiadanych talentów, budowanie zespołów zdolnych osiągać założone cele? „Marvel X-Men: Bunt mutantów" należy do gier kooperacyjnych, które to właśnie umożliwiają.