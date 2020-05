Najsilniejszy samiec w stadzie

Wataha składa się z osobników przewodzących zwanych alfa. Osobnik alfa ma absolutną władzę nad członkami watahy, przewodzi większości pościgów, najprędzej i najbardziej gwałtownie reaguje na pojawienie się intruzów. Pozostali członkowie stada wyraźnie demonstrują mu swoją podległość" – można przeczytać w Wikipedii. Nie wiem, czy wilki wykształciły coś, co można nazwać tańcem. Ale serial dokumentalny „Last Dance", który można obejrzeć na Netfliksie, z pewnością jest historią pewnego samca alfa i pewnej watahy. Po jego obejrzeniu trudno mieć złudzenia, że wszystkie nasze pierwotne instynkty stłumiła kultura, wychowanie czy intelektualna przewaga nad innymi gatunkami. Czyste biologiczne popędy wciąż w nas buzują i wiele z nich znajduje ujście w ciągłej rywalizacji, niekoniecznie sportowej.

Samiec alfa to oczywiście Michael Jordan, wataha Chicago Bulls, a „Last Dance" jest jednym z najchętniej oglądanych seriali ostatnich tygodni. I najczęściej opisywanych. Tytułowy „ostatni taniec" to kończący hegemonię Chicago w NBA sezon 1997–1998, w którym Bulls zdobyli szóste mistrzostwo. Ale tak naprawdę to historia 13 sezonów tej drużyny – od momentu pojawienia się w niej Jordana, do jego ostatniego meczu w koszulce Byków.

Ktoś, kogo koszykówka nie interesuje, może pogardliwie wzruszyć ramionami – zrozumiem – ale jest to historia wcale nie mniej wciągająca niż niejedna fabułal. I ma nad nimi tę przewagę, że oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Nie wszyscy uważają ją bowiem za dokument, a bardziej docudramę, zarzucając Jordanowi zbyt dużą ingerencję w materiał, a twórcom uległość wobec koszykarskiej gwiazdy. Niesłusznie – biorąc pod uwagę całą skalę uwikłań, z jaką musieli zmierzyć się twórcy – dzieło reżysera Jasona Hehira to majstersztyk – również mo...

