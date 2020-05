Poszerzanie pola powieści

Pisarz Wit Szostak poleca w "Plusie Minusie".

W ramach odpoczynku oglądam seriale kryminalne, zwłaszcza te produkcji BBC. Bardzo lubię takie serie jak „Endeavour" czy „Broadchurch". Ważniejsze w nich są relacje między ludźmi, którzy prowadzą śledztwo, i życie społeczności lokalnych niż zbrodnia, która jest w tle.

Teraz czas izolacji wzmógł we mnie chęć oglądania seriali. Obejrzałem „Spisek przeciwko Ameryce" według powieści Philipa Rotha. To próba zbudowania alternatywnej historii o tym, co by się stało, gdyby USA nie przystąpiły do II wojny światowej. Do władzy dochodzą antysemici i faszyści. Można tę historię uznać za studium narodzin faszyzmu czy rasizmu. Interesująco zapowiada się też „Mrs. America". To serial osadzony w USA w latach 70. W tle akcji jest poprawka dotycząca równouprawnienia kobiet. Historia została opowiedziana w nieoczywisty sposób, z perspektywy kobiety ze środowiska republikańskiego. Jest jeszcze brutalne „Zero Zero Zero" o wojnach narkotykowych. Natomiast gorzej wychodzi mi ostatnio po...

