Marta Wroniszewska: Tu jest teraz twój dom. Adopcja w Polsce – fragment

Matka dostała od niego sto złotych za telefon do nas. Kontakt ze mną wyceniła na pięć dych, z siostrą na drugie pięć. Za tyle mogła sobie kupić dwa i pół litra wódki w dyskoncie.

Amnezja dziecięca to niezdolność do przypomnienia sobie zdarzeń, które nastąpiły w początkowych latach życia. Z reguły obejmuje co najmniej pierwsze dwa lata. Wspomnienia z wczesnego dzieciństwa zaczynamy tracić około dziesiątego roku życia. Z czasem zatarciu ulega praktycznie wszystko z tego okresu. Ale dwudziestoczteroletnia Oliwia bardzo wyraźnie pamięta dwa szamoczące się kształty na tle rozświetlonego okna. Miała dwa lata, gdy jej ciotka pobiła mamę.

– Dziś wiem, że zrobiła to, bo matka chciała mnie sprzedać jakiejś kobiecie, żeby mieć pieniądze na alkohol i narkotyki. Herbatkę z cytrynką? – pyta mnie.

– Tak, poproszę.

Gdy była starsza i zrozumiała scenę, która rozegrała się pod oknem, nie chciała uwierzyć, że matka byłaby zdolna to zrobić. No bo jak to tak? Sprzedać własne dziecko? Długo do niej docierało, że matka nie przejmowała się niczym, nie miała skrupułów ani wyrzutów sumienia. Alkohol i narkotyki były zawsze najważniejsze, waż...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ